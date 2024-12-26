DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri Yeni Çatı Parti Kurma Çalışmalarına Başladı

HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - TBMM'de Saadet-Gelecek Grubu'nun düşmesinin ardından Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile DEVA Partisi arasında TBMM'de yeniden grup kurmak için çalışmalar devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, sürecin olumlu perspektiften ilerlemesi noktasında bir mutabakat olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM'de DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında kurulacak "çatı parti" görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin genel başkanlar düzeyinde olumlu geçtiğini vurgulayan Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bizim söyleyebileceğimiz genel başkanların görüşmeleri olumlu geçtiği. Bundan sonraki süreç içerisinde de işin detaylarını konuşmak üzere isimler yetkilendirilecek. O yetkilendirilen isimlerin çerçevesinde yeni bir çatı parti kurulacak. Kurulan yeni çatı partiyle de grup çalışmalarına 7 Ocak'tan itibaren başlamak hedefimiz. Sürecin olumlu perspektiften ilerlemesi konusunda bir mutabakat var. İnşallah bu meseleler halledilince 3 siyasi parti kamuoyunu tatmin edecek gerekli açıklamayı yapacaktır."