Destici: Depremler Haberleşmenin Önemini Bir Kez Daha Gösterdi

(ANKARA) - İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,"6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası haberleşmenin ne kadar önem arz ettiğini hepimiz bir kez daha tecrübe ettik. GSM şirketlerinin tarifelerine enflasyonla izah edilemeyecek şekilde %250-300 zamlar yapmalarına rağmen vatandaşlarımızın haberleşmeye en çok ihtiyaç duyduğu deprem ve diğer doğal afet durumlarında büyük bir mağduriyet yaşanmaktadır." dedi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustfa Destici sosyal medya hesabından İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıkama yaptı. Destici açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası haberleşmenin ne kadar önem arz ettiğini hepimiz bir kez daha tecrübe ettik. GSM şirketlerinin tarifelerine enflasyonla izah edilemeyecek şekilde %250-300 zamlar yapmalarına rağmen vatandaşlarımızın haberleşmeye en çok ihtiyaç duyduğu deprem ve diğer doğal afet durumlarında büyük bir mağduriyet yaşanmaktadır. Her yıl milyarlarca lira kar oranı açıklayan bu şirketler behemehal bu sorunu çözmeli aksi takdirde bu hususta gerekli müeyyideler ilgili kurumlarımızca ivedilikle uygulanmalıdır."