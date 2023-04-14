Derecik'te sağanak yağış köprüleri yıktı, köy yolları ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak yağış köprüleri yıktı, köy yolları ulaşıma kapattı.

Hakkari ve çevresinde 2 günden buyana etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. İki gündür aralıksız yağan yağmur sonrası birçok bölgede oluşan sel nedeniyle işyeri, bahçe ve köprüler zarar gördü yollar ulaşıma kapandı. Şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yaklaşık iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Ferhat Yılmaz isimli vatandaş, "Yağışlardan dolayı ilçemizde ve köylerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gördüğünüz gibi Orta Mahallede köprümüzün hemen tümüyle yıkılmaz üzere. Yan kenarları çok hasar görmüş durumda. Dün akşam elektriklerimiz gitti. Elektrik direklerimiz yıkıldı. Yaklaşık 4-5 köy ulaşımı sağlanan Yeşilova Köprüsü yıkılmış, şuan trafiğe kapatılmış durumda" dedi.