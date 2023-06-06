Depremzedelerin kaldığı konteynır Adıyaman'da yanarak kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteynır, alev alarak cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde bulunan depremzede bir ailenin kullandığı konteynır, alev alarak yanmaya başladı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynır ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN