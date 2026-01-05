Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde promosyon ürün ve tabela tasarladığı iş yeri yıkılan 36 yaşındaki reklamcı Gülbahar Uzun, Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'nde tahsis edilen atölyede mesleğini sürdürme fırsatı buldu.

Bir çocuk annesi Uzun, Çay Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde yıllarca çalıştıktan sonra elde ettiği birikimiyle 2018'de aynı mahallede kendi işini kurdu.

Reklamcılık hizmeti verdiği kişiler için promosyon ürünler ve tabelalar tasarlayan Uzun'un bir apartmanın ilk iki katındaki işletmesi, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.

Uzun, yıllarca emek verdiği işletmesini kaybetmesi nedeniyle üzüntü yaşadı.

Çalışmaktan vazgeçmeyen depremzede girişimci, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kırşehir Valiliğince oluşturulan Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'nde tahsis edilen atölyede iş hayatına yeniden başladı.

Reklamcılığı sürdüren Uzun, tasarımdan imalata kadar birçok aşamada görev aldığı iş yerinde 5 kişiye istihdam sağlıyor.

"Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz"

Gülbahar Uzun, AA muhabirine, depremler nedeniyle yaklaşık 4 milyon liralık zararının olduğunu söyledi.

İşini adım adım yeniden kurduğunu dile getiren Uzun, "Tabii her şeyimizi kaybedince, makinelerin olmayışıyla sıfırdan başladık. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Makineleri almaya başladık." dedi.

Uzun, müşteri sayısını artırmayı hedeflediğini belirterek, "İleride hedefim gerçek anlamda işleri toparlayıp reklam alanında kullanılan yeni makineleri alıp birçok kişiye istihdam sağlamak. Üretimi fabrikasyona çevirip işleri daha da büyüterek insanlara ekmek kapısı kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

Promosyon ürünlerin ve reklam tabelalarının hazırlanması gibi birçok işle meşgul olduğunu anlatan Uzun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabela taşınması işlerinde pikap kullanıyorum. Özel aracım vardı, onu sattım. Bazen babam 'Kızım neden arabanı sattın?' diyor ama işim için şu an önemli olan bu çünkü işime daha çok yarıyor. Hayatımdan memnunum ve ayakta durmaya çalışıyorum."