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Depremlerden Etkilenen Çocuklara İyilik Merkezi'nde Tedavi ve Destek

Depremlerden Etkilenen Çocuklara İyilik Merkezi'nde Tedavi ve Destek
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Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde, depremlerde uzuvlarını kaybeden 156 çocuğa ortopedik tedavi, protez, ortez, fizyoterapi ve psikoterapi hizmeti sunuldu. Merkez, çocukların normal hayata dönüşü için çeşitli destekler sağlıyor.

Depremlerde uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyanlar için 2 yıl önce Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM), 156 çocuk ve gence hizmet verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kurulan merkezde, 21 yaş altındaki kişilere tedavi ve rehabilitasyon desteği sağlandı.

Merkezde, afette uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyanlara protez ve ortezler takıldı.

Üniversitenin imkanları ve hayırseverlerin bağışlarıyla sunulan hizmetten yararlanan 156 çocuk ve genç, fizyoterapiyle hayata daha güçlü tutundu.

Afetin olumsuz etkilerinin azaltılması için psikoterapi hizmeti sunulan merkezde, depremzedelere tekerlekli sandalye, burs ve meslek edinme desteği verildi.

"Çocuklarımızı spor ve sosyal alanlarda daha etkin görmek istiyoruz"

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, AA muhabirine, çocuk ve gençlerin depremin etkilerini daha yoğun hissettiğini söyledi.

ÇOİM'in, depremin izlerinin silinmesi için çalıştığını dile getiren Beriş, "Burada özellikle deprem sonucunda çeşitli uzuvlarını kaybetmiş ya da uzuvlarını kullanamaz hale gelmiş çocukların hayatlarını mümkün olabildiğince sürdürebilmeleri için birtakım adımlar atılıyor." dedi.

Beriş, merkezden hizmet alan çocuk ve gençlerden 141'ine protez, 38'ine de ortez takıldığını bildirdi.

Daha fazla depremzedeye ulaşmayı istediklerini anlatan Beriş, "ÇOİM, büyük oranda Çukurova Üniversitesinin kendi imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürüyor. Çocukları hayatın içine katmak gerekiyor. Çocuklar artık belli oranlarda normal yaşamlarına dönmeye başladılar. Çocuklarımızı hem spor hem de diğer sosyal alanlarda daha etkin şekilde görmek istiyoruz." diye konuştu.

"Tüm olimpik branşlarda çocuklarımıza farklı faaliyetler sunacağız"

Rektör Beriş, merkezden yararlanan çocukları sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir spor bilimleri fakültemiz var. Bu fakültede engelli ve paralimpik çocuklarımızı da bir süredir eğitim faaliyetlerine katıyoruz ve onları öğrencimiz olarak alıyoruz. ÇOİM'deki çocuklarımızın hem amatör düzeyde sporla ilgilenmelerini hem de belli kabiliyetleri bulunan ve bu konuda çalışmak isteyenlerin milli sporcu olmalarını sağlayacak birtakım tedbirler alacağız. Yüzmeden başlayıp tüm olimpik branşlarda çocuklarımıza farklı faaliyetler sunacağız."

ÇOİM Birim Sorumlusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Başaran da uzuvlarını kaybeden depremzede çocuklara psikolojik destek de verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
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