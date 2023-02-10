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Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın Etti

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Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın Etti

ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Yıllardır süren savaşın harap ettiği Suriye'de meydana gelen büyük depremler şimdiye kadar 3.500'den fazla kişinin ölümüne neden olurken, çok sayıda Suriyeli kurtarma çalışmalarına destek olmak için seferber oldu.

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin başkenti Şam'daki bir kan bağışı merkezinde depremzedeler için kan bağışında bulunan insanlar, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Yıllardır süren savaşın harap ettiği Suriye'de meydana gelen büyük depremler şimdiye kadar 3.500'den fazla kişinin ölümüne neden olurken, çok sayıda Suriyeli kurtarma çalışmalarına destek olmak için seferber oldu.

Başkent Şam'da yerel halk ölümcül depremde yaralanan depremzedelerin hayatlarını kurtarmak amacıyla acilen ihtiyaç duyulan kan bağışında bulunmak üzere son günlerde kan bağışı merkezlerine akın etti.

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin başkenti Şam'daki bir kan bağışı merkezinde depremzedeler için kan bağışında bulunan bir kadın, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin başkenti Şam'daki bir kan bağışı merkezinde depremzedeler için kan bağışında bulunan bir erkek, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin başkenti Şam'daki bir kan bağışı merkezinde depremzedeler için kan bağışı yapan iki erkek, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye vilayetine bağlı Cableh kentinde meydana gelen ölümcül depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin Halep kentinde çöken bir binanın enkazı altında kalan bir depremzedeyi kurtarmaya çalışan ekipler, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye vilayetine bağlı Rihawi bölgesinde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiSuriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye vilayetine bağlı Rihawi bölgesinde yıkılan binanın enkazından cansız bir beden çıkaran kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Depremin Vurduğu Suriye'de Halk Kan Bağışı Merkezlerine Akın EttiBüyük depremde yaralanan bir depremzede, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama vilayetindeki ulusal hastanede tedavi görüyor, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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