Depremin 50.saatinde enkazın altından baba ve 2 çocuğu kurtarıldı Tuzla Belediyesi Ekipleri, gece boyunca arama ve kurtarma çalışmalarına devam etti Hatay'da depremin 50. saatinde, baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı.

Depremin 50.saatinde enkazın altından baba ve 2 çocuğu kurtarıldı

Tuzla Belediyesi Ekipleri, gece boyunca arama ve kurtarma çalışmalarına devam etti

HATAY - Hatay'da depremin 50. saatinde, baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 gün geçti. Depremin olduğu ilk andan itibaren depremin etkilediği 10 ilden birisi olan Hatay'a giden Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah 06.00 sularında önce babayı, daha sonra 9 ve 3 yaşlarında iki çocuğu enkazdan kurtardılar. 3 yaşındaki Ömer'i kucağına alan bir yakını, 'Baban sana köpek alacak' diyerek sevdi. O anlar duygu dolu anların yaşanmasına sahne oldu.

"Baban da seni özledi"

3 yaşındaki Ömer'i enkazdan çıkartan Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine bağlı bir üye, Ömer ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ömer'e 'Baban da seni özledi, Ömer gelsin, diyor' dedi. Ömer'in bir yakını ise Ömer'in köpekleri sevdiğini söylemesi üzerine, 'Köpek alacak babası ona' dedi.