6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede besici, devlet desteğiyle hayvan sayısını artırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde meydana gelen yıkımlar nedeniyle hayvanları telef olan Gaziantepli besici Mustafa Özer, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı destekle sürüsündeki hayvan sayısını artırdı.

Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesinde yaşayan Özer (45), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ahırının yıkılması nedeniyle sürüsünden 20 küçükbaş hayvanını kaybetti.

Depremden önce sürüsünde 270 küçükbaş hayvanı bulunan Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremzede besiciler için verdiği hayvan desteğinden yararlandı.

Depremde telef olan hayvan sayısı kadar koyun alan Özer, zamanla yavrulayan hayvanlarıyla sürüsündeki hayvan sayısını artırdı.

"Destekle verilen hayvanları sürümüze kattık"

Özer, AA muhabirine, 4 çocuğunun olduğunu ve küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"2023'te depremden dolayı felaket yaşadık. İnşallah bir daha böylesi bir felaket yaşamayız. 20 küçükbaş hayvanım depremde telef oldu. Telef olan hayvanlarım devlet tarafından karşılandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizlere bu yardımı yaptılar. Ben kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Devletimizin verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Devletimizin bize verdiği 20 küçükbaş 30'a çıktı. Zaten birçok koyun ve keçimiz bulunuyor. Destekle verilen hayvanları sürümüze kattık."

Hayvancılığı kardeşleriyle birlikte yürüttüklerini dile getiren Özer, şu anda yaklaşık 300 küçükbaş hayvanının olduğunu ve verilen hayvan desteğiyle sürüye güç katıldığını belirtti.