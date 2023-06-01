Depremde hayatını kaybeden öğrenciler adına fidan dikildi

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden 14 öğrenci için fidan dikildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, hayata geçirilen proje çerçevesinde depremde hayatını kaybeden arkadaşları için fidan diktiler. Fidan dikim etkinliğine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, akademik ve idari personeller, NEVÜ öğrencileri ve depremde hayatını kaybeden Behiye Doğancı'nın ailesi ile depremzede çocuklar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybeden öğrenciler için dua edildi. Fidan dikim etkinliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2. Sınıf öğrencisi iken depremde hayatını kaybeden Behiye Doğancı'nın babası Orhan Doğancı; "Bu fidanlar ile birlikte rahmetli kızımın ismi de burada yaşayacak. Arkadaşları hiç unutturmadılar. Behiye ile bizim düşüncemiz böyle değildi. Behiye'ye söz vermiştim. Annesi ile birlikte mezuniyetine gelecektik. Ama olmadı. Allah onu bizden daha çok sevdi" ifadelerini kullandı. Depremde hayatını kaybeden Behiye Doğancı'nın sınıf arkadaşı Ezgi Korkmaz da; "Sizin için küçük bir fidan olan Behiye, bizim için kocaman bir orman. Burada adını andığımız için çok mutluyum" dedi.

Programda konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'de yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden öğrencilerin adlarının bu mezunlar ormanında yaşayacağını belirtti. Aktekin; "Yaşanan deprem felaketinde 14 öğrencimiz hayatını kaybetti. Biz bu öğrencilerimizin şehit olduğuna inanıyoruz" dedi. Oluşturulan mezunlar ormanına ilk fidanı diken Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise; "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz büyük bir deprem felaketi ile 11 ilimiz etkilendi. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Deprem bölgesinden yaklaşık 5 bin öğrencimiz bu üniversitemizde eğitim öğretim görmekte. Yaşanan bu felakette NEVÜ öğrencilerimizden 14 tanesi hayatını kaybetti. Bu etkinliğin amacı da deprem felaketine dikkat çekmek ve toprağa verdiğimiz fidanların yerine yeni fidanlar dikmek. Bu sayede onların hatıralarını yaşatmak" şeklinde konuştu.