Depremde Hasar Gören Araçların Motor ve Şasi Numaralarını Çalıntı Araçlara İşleyen Çete Çökertildi: 47 Gözaltı

ADANA merkezli 11 ilde, 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyip, piyasaya sürdüğü belirlenen çeteye yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen ve ağır hasarlı araçları düşük bedellerle temin edip, motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyerek piyasaya süren çeteyi deşifre etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip başlattığı 48 şüphelinin, bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini saptadı.

129 ARACA EL KONULDU

Bu tespitler üzerine ekipler, Adana merkezli 11 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 58 gerçek, 12 tüzel kişilik hakkında yaptığı araştırma ve analiz sonucunda 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konuldu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Oto hırsızlığı', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatıldı. Öte yandan adresinde bulunmayan firari bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı