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Deprem bölgesinde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi

Güncel Haberler

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 18'DEN 1'E İNDİRİLDİ

Karara eklenen geçici madde ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Deprem bölgesinde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ekonomi Güncel Haberler

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