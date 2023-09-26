Denizli İl Müftüsü Mevlid Kandili ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı Kutladı

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Müftü Pamuklu, bu gecenin önemine işaret ederek, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın veladetini kutlayacaklarını belirtti ve hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bu gecenin önemine işaret eden Müftü Pamuklu, "Yeryüzünün karanlıklar içinde kaldığı, mazlumların umutlarının tükendiği, insanlar arasında kin ve nefretin çoğaldığı, kötülüğün ve ahlaki değerlerin topluma yayıldığı, insanların birbirini acımadan katlettiği, Kız çocuklarından utanç duyularak toprağa diri diri gömüldüğü bir dünyaya alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın veladetini 26 Eylül Salı günü kutlayacağız. Mevlid Kandili vesilesiyle ülkemizde ve gönül coğrafyamızda hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekte ve her yıl belirlenen tema çerçevesinde Peygamberimizin örnek hayatı ve yaşantısı toplumumuza anlatılmaya gayret edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftası temasını farkındalık oluşturmak amacıyla 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' olarak belirlemiştir. İman ve istikamet hususunda müminler için en güzel örnek, hiç şüphesiz Peygamber Efendimizdir. Cenab-ı Hak, inanç, ibadet ve ahlakta istikametin yolunu göstermek için rahmetinin bir tecellisi olarak onu insanlığa rehber seçmiş; sırat-ı müstakimin ve güzel ahlakın gerektirdiği davranışları onun şahsında insanlığa öğretmiştir" dedi.

Haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını kaydeden Müftü Pamuklı, "İman ve istikametin gereği, vahyin rehberliğinde ve Allah Resulü'nün örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. Vahyi yaşanan bir hayata dönüştüren Resul-i Ekrem gibi güvenilir olmaktır. Özü sözü bir, dosdoğru, dengeli, kararlı ve dürüstçe bir hayatı tercih etmek ve orada karar kılmaktır. Kısacası onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun açtığı yolda yürümektir. Zira Peygamberimiz, 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyurmuştur. Hafta münasebetiyle ilimizde de 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' temalı konferanslar, cami buluşmaları, KYK ve TDV yurtlarında gençlik buluşmaları, hafızlık icazet merasimi gibi çeşitli programlar planlanmaktadır. Mevlidi Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftasını tebrik ediyor, yapılacak programlarımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Mevlid Kandilinin Alem-i İslam'a, milletimize, memleketimize, ailelerimize ve Denizli'mize huzur, sekinet, sağlık ve mutluluklar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ