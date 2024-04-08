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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" uyarısına rağmen kaçan şüpheli bir otomobili kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta yapılan aramada 69 yeşil reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Sarayköy Denizli Güvenlik Güncel Haberler

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