Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu Genç Öldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir leblebicide çalışan genç, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırının intikam amaçlı olduğu düşünülüyor.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal Akköse (25) işe gitmek için otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Akköse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Akköse'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sosyal medyada intikam paylaşımı

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse'yi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan Hasan Akköse'nin annesi Aynur K'nin cinayetten 7 saat önce sosyal medya hesaplarından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Söz intikamını alacağım oğlum.", cinayetin ardından ise "Biz, bize yapılanı unutmayız." şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.