Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde silahlı saldırıya 5 kişi yakalandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesinde kafeteryadaki silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart'ta 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çevredeki kamera görüntülerini inceledi.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama", diğer 3 kişi ise suça yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Pamukkale ilçesinde 1 Mart'ta hastanenin bahçesindeki kafeteryada oturan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmıştı.