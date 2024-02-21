Denizli'de Otomobilin Üstünde Poz Veren Şüphelilere Para Cezası
Denizli'de hareket halindeki otomobilin kaputunun üstüne çıkıp ayakta durarak poz veren ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan şüphelilere para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalayarak cezai işlem uyguladı.
Denizli'de hareket halindeki otomobilin kaputunun üstüne çıkıp ayakta durarak poz veren ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan şüphelilere para cezası uygulandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz Tüneli'nde çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen sürücü ile beraberindeki 3 kişi, gözaltına alındı.
İşlemin ardından serbest bırakılan şüphelilere, toplam 7 bin 260 lira ceza kesildi.
Görüntülerde, şüphelilerin, hareket halindeki otomobilin kaputu üstünde ayakta durarak poz verdikleri, otomobili tünelde park edip bagajına oturdukları ve ellerini içki ile yıkadıkları görülüyor.