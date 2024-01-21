Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında, D.A. idaresindeki 06 VGG 52 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ayrılan parçalar daha sonra bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü D.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.