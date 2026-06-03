Kauçuk fabrikasında yangın / Ek görüntü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Akkale Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri kimyasal ürünlerin bulunduğu kauçuk fabrikasındaki yangının çevredeki binalara sıçramaması için yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı