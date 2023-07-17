Denizli'de FETÖ Üyesi Tutuklandı, Terörizm Finansmanına Kara Para Aklayan Yabancı Uyruklu Yakalandı

Denizli'de FETÖ üyeliğinden hüküm giyen bir kişi tutuklandı, terörizm finansmanına kara para aklayan yabancı uyruklu bir şüpheli ise yakalandı. Denizli'de FETÖ ve PDY'ye yönelik yapılan çalışmaların sonucunda hükümlü ve şüpheli adli makamlara teslim edildi.