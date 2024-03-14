Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 13 ayrı dosyadan toplam 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, aynı adreste bulunan 3 hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 8 ay ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.