Denizkurdu-1 Tatbikatı 2025 Seçkin Gözlemci Günü Antalya'da Gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 6-10 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlediği Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nde kutlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Denizkurdu-1 Tatbikatı 2025'in Seçkin Gözlemci Günü Antalya'da bulunan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nde gerçekleşiyor.

