Denizkurdu-1 Tatbikatı 2025 Seçkin Gözlemci Günü Antalya'da Gerçekleşti
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 6-10 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlediği Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nde kutlandı.
