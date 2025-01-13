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CHP'li Yavuzyılmaz'dan Otoyol ve Köprü Zamlarına Sert Tepki

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Otoyol ve Köprü Zamlarına Sert Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan astronomik zamları eleştirerek iktidarın vatandaşı soymakla suçladı. Yavuzyılmaz, son bir yıl içinde zam oranlarının yüzde 288 ile yüzde 453 arasında değiştiğine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, son bir yıl içinde yüzde 288 ile yüzde 453 oranları arasında zam yapan iktidarın vatandaşı soyduğunu söyledi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepkiler artarak büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, zamların astronomik olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Yaparsa AK Parti yapar! AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı. Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı Çanakkale Köprüsü yüzde 288, Osmangazi Köprüsü yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 300, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 453, Bunun adı vatandaşı soymaktır!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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