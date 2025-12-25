Haberler

Turgutlu'da 1635 yükümlü denetimli serbestlikten yararlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2025 yılı içerisinde 1635 yükümlü denetimli serbestlikten yararlanarak okul, belediye, cami ve hastane gibi kamusal alanlarda çeşitli hizmetlerde bulundu. Bu çalışmalar sayesinde kamuya yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2025 yılı içerisinde, 1635 yükümlü denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmetlerinde görev aldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başsavcı Yalçınöz, yaptığı açıklamada, bu yıl denetimli serbestlik kapsamında 1635 yükümlünün kamu hizmetlerinde görevlendirildiğini belirtti.

Yükümlülerin okul, belediye, cami, hastane, huzurevi, park ve bahçe gibi kamusal alanlarda çalıştığını aktaran Yalçınöz, bu alanlarda yükümlülerin temizlik, bakım, onarım, boya ve peyzaj gibi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yalçınöz, çalışmalar sayesinde kamuya yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var