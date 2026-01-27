Haberler

Gültekin Uysal: "Antalyalı Çiftçimizin Borçları Ötelenmeli, Maddi Zararları Tazmin Edilmeli"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'daki aşırı yağış ve hortum nedeniyle zarar gören çiftçiler için borç erteleme ve maddi tazminat talep etti.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Antalya Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yoğun yağış ve oluşan hortumdan çok sayıda üreticimizin, çiftçi ve vatandaşımızın zarar gördüğünü öğrendik. Yüksek girdi maliyetleri, AKP iktidarının üretimi baltalayan ithalat politikası nedeniyle zaten can çekişen çiftçimiz bu felaketle daha da yara aldı. İvedilikle çiftçimizin borçları ötelenmeli, maddi zararları tazmin edilmeli ve en hızlı şekilde özellikle dere ıslah çalışmalarına başlanmalı" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'da meydana gelen aşırı yağış ve sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Antalya Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yoğun yağış ve oluşan hortumdan çok sayıda üreticimizin, çiftçi ve vatandaşımızın zarar gördüğünü öğrendik. Öncelikle can kaybı olmaması tesellisi ile Antalyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yoğun yağış daha önce de Kumluca'da Üleşik Deresi'nin taşmasına, yüzlerce dönüm sera ve tarım arazisinin sular altında kalmasına sebep olmuştu. Ancak gerekli önlemler yine alınmadı. Yüksek girdi maliyetleri, AKP iktidarının üretimi baltalayan ithalat politikası nedeniyle zaten can çekişen çiftçimiz bu felaketle daha da yara aldı. İvedilikle çiftçimizin borçları ötelenmeli, maddi zararları tazmin edilmeli ve en hızlı şekilde özellikle dere ıslah çalışmalarına başlanmalı."

