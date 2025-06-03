Demirköy'de Voleybol ve Futsal Turnuvası Düzenlendi

Demirköy'de Voleybol ve Futsal Turnuvası Düzenlendi
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Demirköy ilçesinde Kaymakamlık Kupası Voleybol ve Futsal Turnuvası gerçekleştirildi. Kaymakam Ertuğrul Bayram ve Belediye Başkanı Recep Gün, müsabakaları takip ederek dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Demirköy ilçesinde Kaymakamlık Kupası Voleybol ve Futsal Turnuvası yapıldı.

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile Belediye Başkanı Recep Gün, Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilen müsabakaları takip etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara törenle kupa ve madalyaları verildi.

Sinema ve gösteri istatistikleri açıklandı

Kırklareli'nde geçen yıl 239 film gösterime sunulurken, 65 tiyatro oyunu sahnelendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sinema ve gösteri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli'nde 16 sinema ve 6 tiyatro salonu bulunuyor.

Geçen yıl 99'u yabancı 239 film sinema salonlarında gösterime sunulurken, 9'u çocuk kategorisinde 65 tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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