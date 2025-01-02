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Demirkapı Tüneli'nde İklim Değişikliği Şaşkınlık Yarattı

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Antalya'nın Manavgat ile İbradı ilçelerini birleştiren Demirkapı Tüneli'nde hava sıcaklığı giriş ve çıkış noktalarında 5 derece değişirken, yolcular iklim değişikliği nedeniyle şaşkınlık yaşıyor. Tünelin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafe 4 saatten 2,5 saate düştü.

Antalya'nın Manavgat ile İbradı ilçelerini birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nin iki tarafında yaşanan iklim değişkenliği yolcuları şaşırtıyor.

Antalya ile Konya arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla 2023'te tamamlanarak hizmete açılan 5068 metre uzunluğundaki tünel sayesinde iki kent arasındaki mesafe 4 saatten 2,5 saate düştü.

Her iki ucunda coğrafi konumdan dolayı iklim değişikliği yaşanan tünelin, giriş ve çıkışındaki hava sıcaklığı 5 derece değişiyor. Bu dönemde Manavgat ilçesi tarafında bahar havası yaşanırken, tünelin İbradı ilçesi tarafında ise kar yağışlı hava hakim oluyor.

Yaklaşık 4 dakikalık tünelde yolculuk yapanlar, iklim değişikliği nedeniyle şaşkınlık yaşıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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