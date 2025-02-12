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Demirci'deki 200 Yıllık Su Değirmeni Yeniden Üretime Geçti

Demirci'deki 200 Yıllık Su Değirmeni Yeniden Üretime Geçti
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Manisa'nın Demirci ilçesindeki 200 yıllık su değirmeni, Değmen Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle yeniden un üretmeye başladı. İşletmeci Mustafa Yetiş, geleneksel yöntemlerle buğdayları öğütmeye devam ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yaklaşık 200 yıllık su değirmeni, üzerinde kurulu olduğu derede su seviyesinin yükselmesiyle üretime geçti.

Sevinçler Mahallesi'nden geçen Değmen Deresi'nde su seviyesi, kış aylarında yağışların ve eriyen karların etkisiyle yükseliyor. Derenin üzerine kurulan tarihi değirmen de su seviyesinin yükselmesiyle harekete geçiyor.

Değirmenin çarkları, bu yıl da derenin güçlenmesiyle dönmeye başladı. Su seviyesinin az olması nedeniyle aylardır çalışmayan derede un üretimi, geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Değirmenin 50 yıllık işletmecisi 67 yaşındaki Mustafa Yetiş, sabahın erken saatlerinde açtığı su değirmeninde mahalle sakinlerinin getirdiği buğdayları öğütüyor.

Yetiş, AA muhabirine değirmenciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi.

Son yıllarda, yağışların azalması nedeniyle derenin zayıfladığını, bu nedenle yılda ancak birkaç ay çarkların döndüğünü ifade eden Yetiş, "Un, kepeği ile birlikte öğütüldüğü için tüm vitamini içinde yer alıyor. Her çeşit buğdayı değirmende öğütüyorum." dedi.

Buğday öğüttürmek için gelen Ören Mahallesi sakini İbrahim Kesgin de geleneksel yöntemle öğütülen unu tercih ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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