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Demirci'de Su Yatırımları Devam Ediyor: Alaağaç ve Boyacık Barajları

Demirci'de Su Yatırımları Devam Ediyor: Alaağaç ve Boyacık Barajları
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Manisa'nın Demirci ilçesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Alaağaç Barajı'nın inşaatında sona yaklaşılırken, Boyacık Barajı'nın yapımına devam ediliyor. Belediye Başkanı Erkan Kara, bu yatırımların sulu tarım için önemli olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan Alaağaç Barajı'nda sona gelinirken, Boyacık Barajı'nda inşaat devam ediyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, ilçenin sulu tarımla kalkınması için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde baraj ve gölet yatırımlarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

DSİ tarafından yapımına başlanan 3 bin 800 metreküp su depolama kapasiteli Alaağaç Barajı'nda sona gelindiğini ifade eden Kara, bu barajla 4 bin 100 dekar arazinin suyla buluşacağını aktardı.

Boyacık Mahallesi'nde yapımı süren 975 bin metreküp su depolama kapasiteli Boyacık Barajı'nın da bin 400 dekar araziye sulama imkanı sunacağını belirten Kara, burada da yüklenici firmanın dolu savak yapımına başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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