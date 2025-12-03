Dem Parti Myk Toplanıyor: İmralı Heyeti'nin Öcalan ile Görüşmesi, TBMM'deki Komisyon'un Toplanması ve Son Siyasi Gelişmeler Tartışılacak

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Genel Merkezi'nde bugün toplanıyor. Toplantıda, DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptığı görüşme ve yarın toplanacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ülkede yaşanan son siyasi gelişmeler ve yürütülen süreç görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

DEM Parti MYK'sı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında bugün saat 10.30'da Parti Genel Merkezinde toplanıyor.

Toplantıda, ülkede yaşanan son siyasi gelişmelerin yanı sıra yürütülen sürece ilişkin gelişmeler elealınacak. DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptığı görüşme ve yarın toplanacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da toplantının gündeminde tartışılacak başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan, MYK toplantısında 8 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak 2026 yılı bütçesi ve Genel Kurul'a gelmesi beklenen 11. Yargı paketi de ele alınacak.