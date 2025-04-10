DEM Parti'den Maden Ocağı Göçüğü Açıklaması: 'Kaza Değil Cinayetlerdir'

(ANKARA) - DEM Parti, Ankara Çayırhan Maden Ocağı'nda meydana gelen göcüğe ilişkin "Maden ocaklarında yaşanan felaketler alınmayan önlemlerin sonucudur; kaza değil, ihmaller sonucu göz göre göre gelen cinayetlerdir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Çayırhan Maden Ocağı'nda meydana gelen göcüğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada maden ocağındaki patlamada 1'i ağır olmak üzere 13 işçinin yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaralanan işçilere acil şifalar diliyoruz. Daha önceki katliamlardan da bildiğimiz üzere, maden ocaklarında yaşanan felaketler alınmayan önlemlerin sonucudur; kaza değil, ihmaller sonucu göz göre göre gelen cinayetlerdir. İşçileri değil, karı önceleyen bu düzen değişene kadar mücadelemiz sürecek."