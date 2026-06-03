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Sezai Temelli: "Iban Mağdurlarına İlişkin Açık, Net ve Hakkaniyetli Bir Düzenleme Mutlaka 12. Yargı Paketi'ne Eklenmeli; Mağduriyetler Giderilmelidir"

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, IBAN'ına para geldiği için nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan binlerce yurttaşın mağduriyet yaşadığını belirterek, 12. Yargı Paketi'nde bu mağduriyetlerin giderilmesi için açık ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "IBAN'ına para geldiği için TCK 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya bırakılan binlerce yurttaş ağır mağduriyetler yaşıyor. 12. Yargı Paketi, bu yapısal adaletsizliği giderecek bir dönüşüm olmalıdır. IBAN mağdurlarına ilişkin açık, net ve hakkaniyetli bir düzenleme mutlaka pakete eklenmeli; mağduriyetler giderilmelidir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu:

"IBAN'ına para geldiği için TCK 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya bırakılan, çoğu zaman neyle suçlandığını dahi tam anlamayan, kastı olmayan binlerce yurttaş ağır mağduriyetler yaşıyor. Ortada örgütlü dolandırıcılık yapılarının gerçek failleri dururken, sistemin en kolay hedefi sıradan yurttaşlar haline getiriliyor. Bu durum ne hukuk devleti ilkesiyle ne de adalet duygusuyla bağdaşır. Suç ile kusurun, fail ile mağdurun birbirine karıştırıldığı bu tablo derin bir adaletsizlik üretmektedir. Her dosyada somut delil ve kast unsuru titizlikle ayrıştırılmadan verilen kararlar yeni mağduriyetler doğurmaktadır. Bu nedenle 12. Yargı Paketi, bu yapısal adaletsizliği giderecek bir dönüşüm olmalıdır. IBAN mağdurlarına ilişkin açık, net ve hakkaniyetli bir düzenleme mutlaka pakete eklenmeli; mağduriyetler giderilmelidir."

Kaynak: ANKA
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