DEM Parti, 2027 bütçesine yapay zeka videosuyla adil bölüşüm çağrısı yaptı

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(ANKARA)- Dem Parti, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin yapay zekayla hazırlanan bir video paylaştı. Videoda, "Fedakarlık değil, adil bölüşüm; yoksulluk değil, insanca yaşam istiyoruz. Ekmek, barış ve adalet için bütçe istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti, sosyal medya hesabından 2027 yılı bütçesine ilişkin taleplerin dile getirildiği bir video yayımladı. Paylaşımda, "Ekmek, barış ve adalet için bütçe. Hepimiz için yarın başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yapay zekayla hazırlanan videoda ücretler, emekli maaşları, vergi politikaları, eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin eleştiriler dile getirilerek adil bölüşüm çağrısı yapıldı.

Videonun seslendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Gece gündüz çalışıyoruz ama insanca yaşayacak bir ücret alamıyoruz. Asgari ücret yetmiyor. Emekli maaşları, temel ihtiyaçları bile karşılamıyor. Kiramızı ödeyemiyor, kredi kartı faizlerini dahi karşılayamıyoruz. Çocuklarımıza ücretsiz okul yemeği verilmezken eğitim ve sağlık giderek pahalanıyor. Çünkü iktidarın önceliği emekçiler değil, sermayenin çıkarları.

Çiftçi ve esnaf borç içinde boğuluyor. Biz daha ücretimizi almadan vergi kesilirken sermayeye milyarlarca muafiyet ve teşvik veriliyor. Vurguncuların ceremesi yeni vergilerle halka yükleniyor. Borçlanmadan yaşayacak gelir ve adil vergilendirme istiyoruz.

"KAYNAKLARIN SAVAŞA DEĞİL YAŞAMA AYRILMASINI İSTİYORUZ"

Eşit yurttaşlık, demokratik haklar, kadın özgürlüğü, ana dilinde eğitim ve sağlık hakkı için kaynakların savaşa değil yaşama ayrılmasını istiyoruz. Fedakarlık değil, adil bölüşüm; yoksulluk değil, insanca yaşam istiyoruz. Ekmek, barış ve adalet için bütçe istiyoruz."

Kaynak: ANKA