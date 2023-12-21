DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi, 2030 yılında 10 yeni global marka ve 10 milyar dolarlık teknoloji ihracatı hedefliyor

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Recep Erdem Erkul, '2030 yılında bir hedefimiz var. 10 yeni global marka ortaya çıkarabilmek hedefimiz var. ve yine orta vadede 10 milyar dolarlık bir teknoloji ihracatı hedefliyoruz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi, yaptıkları çalışmaları basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıya DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Recep Erdem Erkul, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi yürütme kurulu üyeleri ve komite başkanları katıldı.

"ORTA VADEDE 10 MİLYAR DOLARLIK BİR TEKNOLOJİ İHRACATI HEDEFLİYORUZ"

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Recep Erdem Erkul, 'DEİK Teknoloji İş Konseyinin kuruluşundan bu yana, bir yıldır 3 tane amacı var. Biri Türkiye'yi teknoloji merkezi haline getirmek, diğeri teknoloji ihracatını arttırmak, bir diğeri de Türkiye'nin yeni global markalarını ortaya koymak, çıkarabilmek. Bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Özellikle 2030 yılında bir hedefimiz var. 10 yeni global marka ortaya çıkarabilmek hedefimiz var. ve yine orta vadede 10 milyar dolarlık bir teknoloji ihracatı hedefliyoruz. Bugün bunları aslında basın mensuplarımızla istişare ettik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu minvalde çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinde, dijital ekonomi etkinliklerinde Türkiye adına DEİK yer aldı. Bunu yaparken network sağlamaya çalıştı. Yani Türkiye'deki iş dünyasını, global düzeydeki iş dünyasıyla bir araya getirerek Türkiye markalarının, Türkiye ürünlerini dünyaya nasıl daha iyi pazarlayabiliriz' Dünyada nasıl daha iyi oyuncu olabiliriz? Bunu sağlamaya çalıştık. Önümüzdeki dönemlerde de bu minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teknoloji konseyimiz kurulurken ortak akılla kuruldu ve 10 ayrı komiteyle çalışma kararı aldık. Bulut teknolojileri, yapay zeka ve güç teknolojileri, oyun teknolojileri, mobil teknolojileri ve siber güvenlik teknolojileri tarzı 10'a yakın komitemiz var. Komitelerimizin içinde farklı farklı alanlarda kendini yetiştirmiş, kendini geliştirmiş dünyaca bilinen, hatta Türkiye'de yeni yeni başlayan şirketlerimiz de mevcut. 120'ye yakın üyesiyle beraber komitelerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Sonra yönetim kurulumuzla paylaşıyorlar ve ortak akılla işte bu stratejiler ortaya çıkıyor" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ: TÜRKİYE GENELİNDE AFET TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ÇALIŞMA BAŞLATMAK"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ise, 'İş konseyimizin öncelikli hedefi teknoloji alanında

Fortune 500'de yer alacak Türk markalarını inşa etmek. DEİK'in de bu alanda, uluslararası alanda yaklaşık 40 yıla yakın deneyimini de dijital teknoloji şirketlerine aktarmak. Öncelikle tabii çok üzüldüğümüz, çok bizim canımızı sıkan bir konu olmakla birlikte aslında mutlak surette ele alınması, dijital boyutuyla ele alınması gereken bir konu, afet teknolojileri. Önümüzdeki yıl için ilk hedefimiz Türkiye genelinde afet teknolojileri alanında bir koordinasyon, bir farkındalık, bir bilinçlenme çağrısında bulunarak aslında bu konuda bir çalışma başlatmak. Aslında çalışmamızı biz başlattık. Belli bir noktaya getirdik. 2024 yılının ilk ayında planladığımız işlerden bir tanesi bu. Onun ötesinde toplantımızda da ifade ettiğimiz üzere biraz önce bahsetmiş olduğum işte bu siber güvenlik, yapay zeka uygulamaları, web 3, Blokchian teknolojileri alanında potansiyel arz eden Türk şirketlerine hem finansman bulmak hem de deneyimlerini yurt dışına aktarmak adına halihazırda DEİK tarafından koordine edilen Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, yurt dış seyahatleri kapsamında da onları ilgili seyahatlere götürmek. Orada da ilgili paydaşlar onları buluşturmak. 2024 yılı içindeki ilk hedeflerimiz bunlar" diye konuştu.

"SÜRECİ TAKİP EDEN DEĞİL, SÜRECE ŞEKİL VEREN ÜLKELERDEN BİRİSİ HALİNE DÖNÜŞMEK İSTİYORUZ"

Teknoloji alanında yarışın çok büyük olduğunu söyleyen Çolak, 'Bundan 20 sene öncesine kadar aslında tamamına yakını Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bu teknoloji şirketlerinin şu anda belki bir kısımda Avrupa Birliği bünyesinde, çok önemli ölçüde Güneydoğu Asya ülkelerinde de yaygın biçimde yer aldığını görebiliyoruz. Şimdi Türkiye'nin hedefi de zaten bu teknoloji dünyasında bir karar alıcı olmak, oyun kurucu olmak. Dolayısıyla da etkin markalara sahip olan bir ülke olmak. Bu yarış içerisinde de biz artık süreci takip eden değil, sürece şekil veren ülkelerden birisi haline dönüşmek istiyoruz" diye konuştu.