Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Kulübü binicisi Turasan, 3 kupa kazandı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Kulübü binicisi Defne Turasan, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda 3 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Antrenörü Ali Ekber Ün, bu başarının gelecek yarışmalar için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Spor Kulübü binicisi Defne Turasan, engel atlama yarışlarında 3 kupa kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonunca Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirilen yarışlarda AYBÜ Spor Kulübü binicisi Turasan da yarıştı.

Zorlu parkurları başarıyla geçen Turasan, 3 kupa kazandı.

Turasan'ın antrenörü Ali Ekber Ün, organizasyonda 2 birincilik ve bir üçüncülük elde ettiklerini söyledi.

Elde edilen bu başarının önümüzdeki yarışmalar için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını belirten Ün, "Yarışmada başarılı performansıyla dikkat çeken Turasan'ın parkurlardaki teknik başarısı ve atıyla kurduğu uyum, izleyicilerden tam not aldı. Bu da bizi çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
