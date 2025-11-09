Haberler

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 5 Tutuklama

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 5 Tutuklama
Güncelleme:
Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda DEAŞ bağlantılı 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 2 milyon 574 bin TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi, 20 milyon TL'lik finansal işlem tespit edildi.

ŞANLIURFA ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, özel harekat polislerinin de desteğiyle Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. . Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon 574 bin TL değerinde döviz ve altın, 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerinde, örgüte finans sağladıkları belirlenen şüphelilere ait hesaplarda toplam 20 milyon 160 bin 454 TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
