DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 18 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 16 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

