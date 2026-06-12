İstanbul'da DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 8 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a 'insani yardım' adı altında para toplayarak fon sağladığı tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen şüphelilerin, para transferi açıklamalarına 'ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı' gibi ibareler yazdığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörizmin finansman faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne para toplayarak fon sağladığı, para transfer işlemlerine ise insani yardım izlenimi verdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin birçoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşunda (STK) üyelik kaydının bulunmadığı, ancak hesaplarında dikkat çekici büyüklükte para hareketleri olduğu belirlendi. Şüphelilerin, adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği ve işlem açıklamalarına takibi zorlaştırmak amacıyla 'yardım', 'ihtiyaç sahibi abla için', 'kira yardımı', 'ihtiyaç' gibi ibareler yazdığı tespit edildi. Elde edilen somut delillerin ardından harekete geçen terörle mücadele ekipleri, bugün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet, örgütsel bağları ortaya çıkaracak çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı