Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 8 kişi, terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt üyelerine para gönderdiği ve bu paraları çeşitli ülkelerden temin ettiği belirlendi.

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında 8 şüphelinin, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyet kararı bulanan kişilere nakdi yardım yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin Suriye'de bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden kendilerine gönderilen paraları, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken ölen kişilerin ailelerine, örgütten kopmalarını önlemek amacıyla para dağıtımı yaptıkları tespiti aktarıldı.

Açıklamada, çatışma bölgelerindeki kişilerle iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 şüphelinin yapılan operasyonla yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti

Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular

Savaşta böylesi görülmedi! İsrail'i ilk kez bu silahla vurdular
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı

Tarihe geçti! Tüm dünya onu konuşuyor
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti

Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar