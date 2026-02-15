Haberler

Şanlıurfa'da DEAŞ'a finansman sağlayan 10 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da polisin DEAŞ'a finans sağladıkları öne sürülen 16 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi tutuklandı. Soruşturma, şüphelilerin örgüt üyelerine yapılan para transferlerini hedef aldı.

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt üyelerinin de bulunduğu 16 şüphelinin, daha önce haklarında adli işlem yapılan ve mal varlıkları dondurulan DEAŞ mensuplarına bağış ve yardım adı altında para transferi yaptıkları tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

