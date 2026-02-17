Haberler

Gelecek Partisi:  Gururla Söylüyoruz, Geçinemiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun maddi zorluklar yaşadığını dile getirmesi ve sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşımla siyasi ahlak vurgusu dikkat çekti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçinemediğini anlattığı sözlerinin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, Gelecek Partisi'nin kurumsal X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Davutoğlu'nun katıldığı televizyon yayınındaki "Maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eski başbakan olarak, muhataplarınızı ona göre ağırlamanız gerekiyor. Şikayet etmek için söylemiyorum ama bu beni de zorluyor. Danışmanlık teklifleri geliyor ama devlet geleneği nedeniyle reddediyorum." sözleri alıntılanarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gururla söylüyoruz: GEÇİNEMİYORUZ!"

Çünkü çalmadık, çırpmadık; yetim hakkına el uzatmadık... Sadece siyasi ahlakı savunduk ve temiz kalmayı tercih ettik."

Kaynak: ANKA
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
İzmir'de sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü

Şehrin çilesi bitmiyor! Birkaç saatte bu hale geldi
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü