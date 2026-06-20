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Ahmet Davutoğlu'ndan, Fenerbahçe Beko'ya Şampiyonluk Tebriği

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu sosyal medyadan tebrik etti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'ya yönelik kutlama mesajı yayımladı.

Davutoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu gönülden tebrik ediyorum. Üst üste üçüncü şampiyonluk gibi önemli bir başarıda emeği geçen tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyor; büyük Fenerbahçe camiasının sevincini paylaşıyorum."

Kaynak: ANKA
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