Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Deik Başkanı Olpak'ı Ziyaret Etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak'ı ziyaret ederek üreten ve ihraç eden bir Türkiye hedefi doğrultusunda istişarelerde bulundu.
(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak'ı ziyaret etti.
Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler paylaşıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, bugün DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak ve heyetini ziyaret etti. Üreten, ihraç eden ve dünyayla güçlü bağlar kuran bir Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen verimli istişareleri ve nazik ev sahiplikleri için Sayın Nail Olpak ve DEİK heyetine teşekkür ediyoruz."
Kaynak: ANKA