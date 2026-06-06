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Ahmet Davutoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile Görüştü

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya gelerek bölgesel barış, ekonomik iş birliği ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve heyetiyle bir araya geldi. Davutoğlu, görüşmede bölgesel barış, ekonomik iş birliği, ortak projeler ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve heyetiyle görüştüğünü açıkladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Irak'ın yalnızca komşu değil, aynı zamanda tarih, kültür ve ortak kader bağlarıyla birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülke olduğunu ifade etti.

Irak temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve heyetiyle bir araya geldiklerini belirten Davutoğlu, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ve Irak yalnızca komşu değil; aynı zamanda tarih, kültür ve ortak kader bağlarıyla birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülkedir."

Irak temaslarımız kapsamında değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Nizar Amedi ve heyetiyle; bölgemizde barışın tesisi, ekonomik iş birliği, ortak projeler ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Nazik misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Nizar Amedi'ye ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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