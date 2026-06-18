Ahmet Davutoğlu: "Kayyım Atama Rejimine Artık Bir Son Verilmelidir"

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beyaz et firmalarına kayyum kararının geri çekilmesine ilişkin "Beyaz et operasyonunu geri çekmeniz yetmez. Ranta dayalı ithal et politikalarına da son verilmeli; yıllardır bu düzen üzerinden tekel oluşturan ve haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulmalıdır" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kayyım atama rejimine artık bir son verilmelidir. Beyaz et firmalarına yönelik kayyım uygulamasına son verilmiş. Doğru karar. Lakin 'Bu nasıl devlet yönetmek?' diye sormak gerekmez mi? Sabah kalkan birileri, hiçbir gerekçe ortaya koymadan, hiçbir somut delil göstermeden operasyon kararı alıyor, kayyım atıyor; devletin ilgili bakanlıkları ve kurumları adeta devre dışı bırakılıyor. Ardından tepkiler yükselince geri adım atılıyor."

Bir gün üniversite kapatma kararı alınıyor, ertesi gün 'pardon' denilerek geri çekiliyor. Devlet mi yönetiliyor, yoksa klikler arasındaki güç mücadelelerinin tiyatrosunu mu izliyoruz? Her alanda, her tür kayyım atama anlayışına artık son verilmelidir. Ancak ithal et lobileri konusundaki sorularımız hala cevapsızdır.

Beyaz et piyasasına müdahale edilirken kırmızı ete yüzde 28 zam yapılan bir ülkede, ne halkın çıkarlarının korunduğundan ne de sağlıklı bir kamu yönetiminden söz edilebilir. Beyaz et operasyonunu geri çekmeniz yetmez. Ranta dayalı ithal et politikalarına da son verilmeli; yıllardır bu düzen üzerinden tekel oluşturan ve haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulmalıdır."

Kaynak: ANKA