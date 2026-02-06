Haberler

Datça'nın organik ürünleri bal badem ve zeytinyağı ülke genelinde satılıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde kooperatif üyelerince üretilen organik bal, badem ve zeytinyağı, Türkiye'nin farklı illerindeki halk marketlerinde satışa sunulmaya başlandı. Sındı Kooperatifi Başkanı Can Usul, yerel üreticiyi güçlendiren bir model oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesinde kooperatif üyelerince üretilen organik bal badem ve zeytinyağının Türkiye'nin farklı illerindeki halk marketleri aracılığıyla satılacağı bildirildi.

Sındı Kooperatifi Başkanı Can Usul, yaptığı açıklamada, Eskişehir ve İzmir Halk Marketleri ile başlayan satış ağının Ankara Halk Marketleri ve Ovacık Doğal Ürünler Kooperatifi ile yapılan yeni anlaşmalarla genişlediğini söyledi.

Datça ürünlerinin Türkiye genelinde 20'den fazla noktada satışa sunulmaya başladığını dile getiren Usul, "Datça'nın doğallığını ve üreticimizin emeğini Türkiye'nin ortak değerine dönüştürüyoruz." dedi.

Usul, hedeflerinin yalnızca ürün satışı olmadığını, aynı zamanda yerel üreticiyi güçlendiren ve tüketiciyle güven ilişkisi kuran bir dayanışma modeli oluşturmak istediklerini kaydetti.

