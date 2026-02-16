Haberler

DMM: 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir

Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Merkez Bankası'nın stoklarında yeterli miktarda madeni paranın bulunduğu belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sanal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
