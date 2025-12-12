Haberler

Bulduğu 60 bin doları polise teslim eden temizlik görevlisi: Aklımdan asla kötü niyet geçmedi

Bulduğu 60 bin doları polise teslim eden temizlik görevlisi: Aklımdan asla kötü niyet geçmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir zincir marketin temizlik görevlisi İbrahim Ada, caddede bulduğu 60 bin dolar içeren kargo paketini polise teslim etti. Olay, marketin önünde gerçekleşirken, Ada'nın dürüstlüğü takdir topladı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde içerisinde 60 bin dolar bulunan kargo paketini bularak polise teslim eden bir zincir marketin temizlik görevlisi İbrahim Ada, "O anda aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Hiç düşünmeden teslim ettim. Paranın sahibi geldi, teşekkür etti" dedi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, temizlik yaptığı sırada market önündeki ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine bildirdi. İçi para dolu poşet, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

'VAKİT KAYBEDEN POLİSE TESLİM ETTİK'

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Ada, "Sabah işe gelip temizlik yapıyordum. Poşeti geri dönüşüme atmak için aldım ama ağırlığını fark ettim. Açıp baktığımda para olduğunu gördüm. Hemen müdürüme gösterdim. Birlikte kontrol edip, vakit kaybetmeden polise teslim ettik. Sonrasında sahibinin bulunduğunu öğrendik. Parayı karakolda saydılar, 60 bin dolar çıktı. O anda aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Hiç düşünmeden teslim ettim. Paranın sahibi geldi, teşekkür etti" diye konuştu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNE HEDİYE

Zincir marketin temizlik işlerinden sorumlu yüklenici firmanın temsilcisi Yakup Berk, "İbrahim Bey, temizlik yaparken poşeti fark ediyor ve içinde yüklü miktarda para olduğunu görünce hemen yönetimi bilgilendiriyor. Ardından emniyet ekipleri çağrılarak tutanakla teslim ediliyor. Sayım sonucunda 60 bin dolar olduğu tespit edildi. Bu hassasiyetinden dolayı İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Veysel Cingöz de ayrıca teşekkürlerini iletmiştir" dedi. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title