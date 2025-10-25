Haberler

Darıca'da Kuyumcu Zinciri Yeni Şubesini Açtı, Hediyelerle Müşteri Çekti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kuyumcu zinciri yeni şubesini açarak ilk 500 müşterisine 0,25 gram altın ve sonraki 500 kişiye saat hediye etti. Açılışta yerel yöneticiler de katıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kuyumcu zincirinin yeni şube açılışında ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edilmesi yoğunluğa yol açtı.

Bir kuyumcu zincirinin Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesi törenle hizmete açıldı.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
