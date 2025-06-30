Darende'de Şiddetli Rüzgar Spor Salonunun Çatısını Hasara Uğrattı

Darende'de Şiddetli Rüzgar Spor Salonunun Çatısını Hasara Uğrattı
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Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nun çatısında ciddi hasara neden oldu. Çatı parçaları çim sahaya savrulurken, polis güvenlik önlemi aldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, spor salonunun çatısında hasara neden oldu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nun çatısının bir bölümünü yerinden sökerek çim sahaya savurdu.

Salonun çatısında hasar meydana gelirken kopan parçaların spor sahasına düşmesi nedeniyle polis ekipleri, tesisin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Alanda, rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte temizlik ve hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
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